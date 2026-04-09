Od Bratine do batine i ministra za javna (u)laganja

Monstruoznom izjavom da mladi „nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i ubije“, ministar (dez)informisanja zasenio je čak i Darka Glišića, koji je roditeljima poručio da ne upisuju decu „na blokaderske fakultete, jer će vam ih vratiti u kovčegu“. A šta ako je šef ponosan na njih

Bože, srećne li zemlje. Dok se svet raspada, prošlog petka za svih pet televizija sa nacionalnom frekvencijom – RTS, Pink, Prvu, Hepi i B92 – kao po komandi u centralnim informativnim emisijama udarna je bila „vest“ da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa imenjakom, liderom Pokreta (bez) socijalista Aleksandrom Vulinom. I od njega čuo da nije ni za izbore, ni za EU, takoreći nije ni za šta. U nedelju sa ministrom finansija je obišao budući kompleks