Puna primena EES sistema na granicama počinje sutra - pred uskršnji vikend: "Naoružajte" se strpljenjem

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije YUTA Aleksandar Seničić izjavio je da se zbog pune primene EES sistema, koja počinje u petak, 10. aprila, mogu očekivati veće gužve tokom ovog vikenda.

Kako je dodao, to posebno važi za prelaze sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Seničić je za Tanjug rekao da iako Evropska komisija smatra da je ovaj sistem jako dobro rešenje, da je EES sistem u proteklih šest meseci delimične primene pokazao da neće ubrzati već da će usporiti prolazak na graničnim prelazima. Dodao je da je glavni razlog uvođenja EES sistema upravo kontrola dužine boravka u prostoru Šegnena. "Taj sistem je od petka u primeni 24 sata na svim