Rukometašice Srbije pobedile Litvaniju u kvalifikacijama za EP

Radio 021 pre 51 minuta  |  Beta
Rukometašice Srbije pobedile su večeras u Klaipedi domaću Litvaniju 36:34 (20:18), u utakmici trećeg kola Grupe 5 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i napravile veliki korak ka plasmanu na to takmičenje.

Srpski tim predvodila je Anđela Janjušević sa devet golova, Tijana Simić postigla je sedam, a Aleksandra Vasić i Aleksandra Stamenić postigle su po četiri gola. U ekipi Litvanije najefikasnija sa 11 golova bila je Gabija Pilikauskaite, a Aušra Arciševskaja postigla je šest golova. Posle tri kola Srbija je druga na tabeli sa šest bodova, a prva je Švedska sa 10 bodova, koja se već plasirala na Evropsko prvenstvo. Ukrajina ima četiri boda, a Litvanija je poslednja
