Deseta uzastopna pobeda Denvera i novi tripl-dabl Jokića

Jokić je upisao 14 poena, 15 skokova i deset asistencija za svoj 34. tripl-dabl u sezoni, odnosno 198. u karijeri.

Najefikasniji u redovima Nagetsa bio je Džamal Marej sa 26 poena, Kameron Džonson je dodao 18, a Jonas Valančijunas i Kristijan Braun po 14 poena. U redovima Memfisa najbolji je bio Sedrik Kauard sa 27 poena. Denver sada ima 52 pobede i 28 poraza i treći je na tabeli Zapadne konferencije. Košarkaši Oklahome su u gostima pobedili Los Anđeles kliperse sa 128:110. Aktuelni šampion sada ima 64 pobede i 16 poraza i imaće prednost domaćeg terena tokom celog plej-ofa.