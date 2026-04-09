Slobodni univerzitet Niš traži poništavanje odluke o gašenju tri departmana Filozofskog fakulteta

Prema rečima predstavnika Slobodnog univerziteta odluka Ministarstva prosvete da “jednim potezom” izbriše tri studijska programa sa Filozofskog fakulteta (Istoriju, Srbistiku i Ruski jezik i književnost) doneta protivno stavu Nastavno-naučnog veća, bez saglasnosti Saveta Univerziteta u Nišu i mimo ljudi koji na tom fakultetu rade i studiraju. Predstavnici Slobodnog univerziteta su istakli da se ne radi o reformi, već o brisanju znanja administrativnim pečatom.