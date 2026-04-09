I dalje tenzije oko Ormuskog moreuza; Izrael nastavlja sa bombardovanjem Libana

Dogovoreni dvonedeljni mir između SAD, Izraela i Irana ozbiljno je ugrožen od prvog dana njegove primene. IDF masovno bombarduju ciljeve Hezbolaha. Islamska Republika kaže da je Liban bio deo mirovnog dogovora, što Netanjahu i Tramp negiraju. Za to vreme, Teheran tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje zatvoren, što Bela kuća opisuje kao "lažnu vest".

Iako je u noći između utorka i srede u Pakistanu dogovoreno krhko dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana – rakete su ponovo letele iznad Bliskog istoka. Izrael je pokrenuo najveći talas napada na ciljeve Hezbolaha u Libanu, a Iran je projektilima gađao mete u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu. Za manje od 24 sata, u libanskoj prestonici Bejrutu i drugim većim gradovima poginulo je više od 250 civila.