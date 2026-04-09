I dalje tenzije oko Ormuskog moreuza; Netanjahu: Započećemo pregovore sa Libanom “što je pre moguće“

Dogovoreni dvonedeljni mir između SAD, Izraela i Irana ozbiljno je ugrožen od prvog dana njegove primene. IDF masovno bombarduju ciljeve Hezbolaha. Islamska Republika kaže da je Liban bio deo mirovnog dogovora, što Netanjahu i Tramp negiraju. Za to vreme, Teheran tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje zatvoren, što Bela kuća opisuje kao "lažnu vest".

17:53 Netanjahu: Započećemo pregovore sa Libanom “što je pre moguće“ Izrael će početi pregovore sa Libanom “što je pre moguće“, naveo je u svom saopštenju tamošnji premijer Benjamin Netanjahu, prenosi Tajms ov Izrael. “U svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom“, kaže Netanjahu, „juče sam naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom.“ Razgovori “će se fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje mirnih