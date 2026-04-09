Netanjahu: Započećemo pregovore sa Libanom “što je pre moguće“; Si-En-En: Inicijativa potekla od Trampa

Dogovoreni dvonedeljni mir između SAD, Izraela i Irana ozbiljno je ugrožen od prvog dana njegove primene. IDF masovno bombarduju ciljeve Hezbolaha. Islamska Republika kaže da je Liban bio deo mirovnog dogovora, što Netanjahu i Tramp negiraju. Za to vreme, Teheran tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje zatvoren, što Bela kuća opisuje kao "lažnu vest".

22:22 Gebrejesus: Neizvodiljiva evakacija bolnica u Bejrutu u području koje je pod naredbom IDF Naredba za evakuaciju koju je Izrael izdao za područje Bejruta u je “neizvodljiva“ jer se u tom području nalaze dve velike bolnice, kaže generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Naredba za evakuaciju za južno područje Džna u Bejrutu “uključuje dve glavne referentne bolnice; Univerzitetsku bolnicu Rafik Hairiri i bolnicu Al Zahra“, naveo je Tedros