Protest protiv ukidanja tri departmana na Filozofskom fakultetu u Nišu

Nakon što je juče, kako navode, stigao dopis Ministarstva prosvete kojim su oduzete dozvole za rad departamanima za istoriju, srbistiku i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu, niški studenti u blokadi okupili su se ispred tog fakulteta u znak protesta.

Studenti ističu da je cepanje Filozofskog fakulteta i prebacivanje ta tri departmana na novoosnovani Fakultet srpskih studija nelegalno i da ugrožava autonomiju univerziteta. Navode da ovakva odluka dovodi u pitanje dalji rad pojedinih studijskih programa, kao i položaj studenata i profesora i pozivaju da se odluka preispita. Poziv na protest usledio je nakon sinoćnog hitnog okupljanja studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju ispred Filozofskog fakulteta.