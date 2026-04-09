SB UN o Kosovu i Metohiji; Đurić: Egzodus Srba sa KiM, okolnosti nisu slučajne, već deo šireg obrasca

Održana je sednica SB UN o Kosovu i Metohiji, na kojoj je razmotren šestomesečni izveštaj Unmika. Novi šef misije Peter Due prvi put je predstavio izveštaj i poručio da se nada da će u skorije vreme doći do sastanka na visokom nivou između predsednika Srbije i premijera privremenih prištinskih institucija. Šef diplomatije Marko Đurić rekao je da se proteklih šest meseci situacija pogoršala i ukazao da je posebno zabrinjavajuće što izveštaj Unmika ne pominje tihi, ali uporni egzodus Srba.

Ambasador EU: Normalizacija odnosa među bitnim uslovima za evropski put Napredak u normalizaciji odnosa je među bitnim uslovima za evropski put i podrazumeva punu implementaciju sporazuma, izjavio je ambasador Evropske unije pri Ujedinjenim nacijama Stavros Lambrinidis. Lambrinidis je istakao da to uključuje punu implementaciju Sporazuma o putu ka normalizaciji iz 2023. godine i svih prethodnih sporazuma postignutih u dijalogu koji je posredovala EU. "Evropska