Veliki četvrtak – verovanje je da se danas valja pričestiti, jer se i najvećim grešnicima sve oprašta

Veliki četvrtak jedan je od najznačajnijih događaja u toku Velike ili Stradalne nedelje u kojoj, prema hrišćanskom predanju, počinje i završava se Hristovo stradanje i njegova zemaljska misija za spas čovečanstva.

Danas je Veliki četvrtak. Prema predanju, obeležava se sećanje na Tajnu ili Poslednju večeru Isusa Hrista i apostola. Na ovaj dan ustanovljena je i Sveta tajna pričešća. Na večernjem bogosluženju čita se dvanaest Jevanđelja o stradanju Gospoda Isusa Hrista. Na Veliki četvrtak Isus je sa učenicima, na Tajnoj večeri, podelio hleb i vino kao simbol svog tela i krvi, i na taj način ustanovio Svetu tajnu pričešća. Prema jevanđelskim zapisima, Hristos je na Tajnoj večeri