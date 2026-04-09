Crkva obeležava Veliki četvrtak, dan kada je na Tajnoj večeri ustanovljeno pričešće

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva obeležava Veliki četvrtak, uspomenu na Tajnu ili Poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika, kada je ustanovljeno sveto pričešće.

Na Veliki četvrtak obeležavaju se četiri važna događaja - sveto pranje nogu učenicima, Tajna večera, čudesna molitva i izdaja sina Božijeg. Na Tajnoj večeri ustanovljeni su najsvetiji kanoni hrišćanske crkve, a pre svih sveta tajna pričešća, najsvetija tajna evharistije. Veliki četvrtak jedan je od najznačajnijih događaja u toku Velike ili Stradalne nedelje u kojoj, prema hrišćanskom predanju, počinje i završava se Hristovo stradanje i njegova zemaljska misija za