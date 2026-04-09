Petković sa Sorensenom o dijalogu i rešenjima za tzv. zakone o strancima i vozilima

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom sa kojim je razgovarao o toku dijaloga Beograda i Prištine, kao i primeni rešenja Evropske unije povodom takozvanog prištinskog zakona o strancima, ali i iznalaženju rešenja za takozvani zakon o motornim vozilima.

Petković je svom sagovorniku preneo da je pomenuto rešenje EU važno za život srpskog naroda i nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na prostoru Kosova i Metohije, ali da s druge strane postoje i dalje problemi po pitanju izdavanja dokumenta, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM. Zbog toga je važno, podvukao je Petković, da predstavnici EU prate aktivno taj proces kako bi se izbegle sve prepreke, ali i da se Evropska unija još