Promenljivo oblačno i malo svežije, popodne mestimično kiša, do 15 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a u toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, u planinskim predelima ponegde i sa kratkotrajnim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od -1 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni. I u Novom Sadu će, posle pretežno sunčanog i hladnog jutra sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, u toku dana biti promenljivo oblačno, a posle podne je u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna kiša. Vetar će