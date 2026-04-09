UKRAJINSKA KRIZA Vens: Evropa nije uložila dovoljno napora da okonča rat u Ukrajini; Kijev: Moskva lansirala blizu 180 dronova…

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.505 dan. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da su Sjedinjene Države razočarane evropskim liderima koji, po njegovom mišljenju, ne pokazuju veliko interesovanje za kraj rata u Ukrajini. Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je Rusija lansirala 176 bespilotnih letelica na njenu teritoriju.

Ukrajina je pozdravila primirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pozvavši da Vašington pokaže takvu odlučnost i da prisili Moskvu da prestane sa oružanim napadima. Međutim, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da evropski lideri ne pokazuju veliko interesovanje za rešavanje rata u Ukrajini i da su SAD razočarane. Na frontu sukobi ne prestaju. Ukrajinske snage presrele su 146 dronova, od 176 koje je Rusija