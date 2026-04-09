Vremeplov: Otvoren Ruski dom u Beogradu

NOVI SAD - Na današnji dan 1933. godine u Beogradu je otvoren Ruski dom, svojevrsni centar, tada veoma brojne ruske emigrantske zajednice u Srbiji. Ruski dom je nastao kao posledica inicijativa predstavnika ruske emigracije (bele) koji su nakon revolucije u Rusiji pronašli utočište u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Njihova inicijativa podržana je od strane Kralja Aleksandra Karađorđevića, Patrijarha Varnave, Aleksandra Belića, slaviste, docnijeg predsednika Srpske Kraljevske Akademije.

Danas je četvrtak, 9. april, 2026. godine. 1241 - Mongolski konjanici pod komandom Batu Kana, unuka Džingis Kana, potukli su nemačke tevtonske vitezove u bici kod Legnice u Šleziji. 1483 - Umro je engleski kralj Edvard IV, vođa dinastije Jork u građanskom "Ratu dveju ruža" protiv pristalica dinastije Lankaster. Presto je osigurao pobedama svojih snaga 1461. u ključnim bitkama kod Mortimer Krosa i Toutona. Krunu mu je 1470. preoteo prethodnik na prestolu Henri VI,