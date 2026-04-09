Vučić nastavlja konsultacije sastancima sa SNS i Udruženim sindikatom Sloga

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima stranaka sastancima sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Kako je saopšteno iz predsedništva, Vučić će sutra u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike nastaviti konsultacije sa početkom u 11.30 časova, kada će se sresti sa predstavnicima Udruženih sindikata Srbije Sloga. Konsultacije sa predstavnicima Srpske napredne stranke održaće sa početkom u 12.30 časova. U utorak su u zgradi Predsedništva održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije