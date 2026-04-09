Danas hladnije, popodne naoblačenje, sutra ujutru mraz!

U četvrtak hladnije uz duže sunčane periode pre podne.

Od sredine dana sledi jači razvoj oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu uz moguću pojavu kratkotrajne kiše, a na planinama provejavanje sneg iznad 1200 mnv. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C u Požegi do 6°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 11°C u Vršcu do 15°C u Prijepolju. Uveče na severu razvedravanje, a u centralnim i južnim predelima