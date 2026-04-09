Petković razgovarao sa Sorensenom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o toku dijaloga Beograda i Prištine i o primeni rešenja EU povodom kosovskog zakona o strancima, saopštila je srpska vlada.

Petković je preneo da je rešenje EU važno za život srpskog naroda i nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na prostoru Kosova, ali da s druge strane postoje i dalje problemi po pitanju izdavanja dokumenta. Direktor Kancelarije za KiM rekao je da je Beograd u svakom trenutku spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom na tehničkom nivou i razgovore o nacrtu Statuta Zajednice srpskih opština (ZSO), imajući u vidu da se 19. aprila