Podrška stočarstvu: Vlada Srbije opredelila više od 33 milijarde dinara za poljoprivrednike

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmene Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, čime je obezbeđeno više od 33 milijarde dinara direktne podrške sektoru stočarstva.

Najveći deo sredstava, ukupno 24 milijarde dinara, namenjen je podsticajima za kvalitetna priplodna grla. Pored toga, 5 milijardi dinara opredeljeno je za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, dok je više od 4 milijarde dinara raspoređeno za premije za mleko za prvi kvartal tekuće godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavilo je da se raspisivanje javnih poziva za ove subvencije očekuje u narednim danima. Svi pozivi biće objavljeni do kraja