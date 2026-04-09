Vladan Stojanović postavljen za novog načelnika Policijske uprave Novi Sad

Rešenjem direktora policije, pukovnik Vladan Stojanović postavljen je na radno mesto načelnika Policijske uprave Novi Sad.

Stojanović na ovu funkciju dolazi sa pozicije načelnika Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK). Novi načelnik novosadske policije rođen je 1976. godine u Beogradu, gde je završio Višu školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju. Karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova započeo je 2002. godine u Policijskoj stanici Voždovac, nakon čega je od 2004. do 2009. godine radio na