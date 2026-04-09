1.400.000 primera u istoriji NBA, a niko nikad kao Nikola Jokić

Od 1. novembra 1946. godine, kada su Njujork Nikerbrokersi u prvoj ikada NBA utakmici kao gosti savladali Toronto Haskise (66:68), pa do danas, u najjačoj košarkaškoj ligi sveta nastupalo je oko 4.900 igrača iz 94 zemlje.

Lebron Džejms igrao je protiv 1.710, što čini oko 35 odsto svih košarkaša koji su nastupili bar jednom u NBA konkurenciji. Naravno da je u tom smislu apsolutni rekorder. Ali, postoji i kategorija u kojoj – od jutros – niko nije bolji od Nikole Jokića. Biro za naprednu sportsku statistiku „Opta“, povodom prvog Jokićevog niza od deset pobeda od ulaska u NBA ligu pre 11 godina, zapitao se – da li je neko nekada imao impresivniji niz od deset mečeva od nastanka lige do