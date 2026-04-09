Evroliga UŽIVO: Valensija „zgazila“ PAO, pobedio i Pešićev Bajern

U četvrtak su na programu prve utakmice 37. kola Evrolige Program počinje od 18.30, kada će se u Sofiji sastati Hapoel Tel Aviv i Olimpijakos.

Na programu je ukupno pet mečeva: Veliku pažnju privlače i dva duela direktnih konkurenata za najbolje pozicije. Fenerbahče dočekuje Real Madrid od 19.45, a sat vremena kasnije u Rođ areni počinje susret Valensija – Panatinaikos. Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan svoje mečeve igraju u petak. Crveno-beli u petak od 20.45 gostuju Asvelu, dok utakmica ekipe Đoana Penjaroje istog dana od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju Žalgiris. Evo i kompletne tabele