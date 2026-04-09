Blagojević: ''Sastanke sa igračima počinjem i završavam Vujoševićevim citatima''

Partizan je uspeo da osvoji sva tri boda u Novom Pazaru, crno-beli su trijumfovali rezultatom 3:2 u derbiju 30. kola Super lige Srbije, ali su ponovo pokazali brojne slabosti, ovoga puta pre svega u defanzivi.

Naravno, trener Partizana Srđan Blagojević je zadovoljan pobedom, ali je svestan da je pred njim i njegovim igračima još teškog posla do kraja sezone kako bi se domogli drugog mesta na tabeli. Na kraju svoje izjave za Arenu sport, Blagojević je još jednom odao poštu Dušku Vujoševiću koji je juče preminuo u 68. godini. ''Teška utakmica u koju smo ušli prilično dobro, a onda napravili zaredom par grešaka koje su nas uvele u nervozu i neki gubitak samopouzdanja, što