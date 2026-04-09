Kompletan raspored plej-ofa Super lige Srbije - Moraćemo da sačekamo na večiti derbi

Večerašnjim utakmicama 30. kola Super lige Srbije dobili smo definitivan odgovor kako će biti raspoređene ekipe od šestog do osmog mesta na tabeli i ko je poslednji učesnik plej-ofa.

To je ekipa sudruličkog Radnika koja je posle 30 odigranih kola Preliminarne faze takmičenja završila na osmom mestu. Čukarički i OFK Beograd imaju isti broj bodova, ali su ''romantičari'' bolji u međusobnim duelima, pa će OFK startovati sa šeste, a Čukarički sa sedme pozicije. Prema tome, sada znamo i kompletan raspored utakmica u plej-ofu Super lige Srbije: 31. kolo (18. april): Crvena zvezda - Vojvodina Partizan - Železničar Novi Pazar - OFK Beograd Čukarički -