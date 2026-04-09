Tramp razmatrao povlačenje dela američkih trupa iz Evrope

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatrao je sa saradnicima mogućnost povlačenja dela američkih trupa iz Evrope, nezadovoljan zbog toga što NATO saveznici nisu pomogli u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, kao i zbog toga što njegovi planovi o preuzimanju Grenlanda nisu napredovali, izjavio je danas visoki zvaničnik Bele kuće.

Izvor koji nije želeo da bude imenovan rekao je da zvanična odluka još nije doneta, niti je Pentagon dobio nalog da izradi konkretne planove za smanjenje broja trupa u Evropi. SAD trenutno imaju više od 80.000 vojnika u Evropi, od kojih je preko 30.000 stacionirano u Nemačkoj, dok se značajan broj nalazi i u Italiji, Britaniji i Španiji. Nije precizirano koje bi zemlje bile pogođene eventualnim povlačenjem niti koliki broj vojnika bi bio obuhvaćen. Bela kuća je