Bitka na Košarama, herojski otpor agresiji, počela na današnji dan 1999. godine

Bitka na Košarama počela je na Veliki petak, 9. aprila 1999. godine, 17. dana NATO agresije na Srbiju odnosno SRJ, žestokim napadom sa teritorije Albanije, a pripadnici Vojske Jugoslavije uspeli su herojskim otporom, odbranom svoje zemlje po svaku cenu, da zaustave nesrazmerno brojnijeg neprijatelja.

Stratezi agresije su zauzimanjem karaule Košare nameravali su da probijanjem granice otvore prostor za prodor unutar Srbije u Metohiju i dublje na Kosovo, odnosno za kopnenu invaziju trupa NATO, ali su pripadnici VJ hrabrim otporom posle 67 dana borbe uspeli da je spreče. Nasuprot snagama Vojske Jugoslavije na prostoru Albanije nalazilo se gotovo 12.000 vojnika NATO, od čega 5.000 Amerikanaca, sa najmanje 30 tenkova i 26 borbenih helikoptera Apač. Karaula Košare