Drastično poskupljenje hrane preti Bosni i Hercegovini: Cene skaču do 70%?

Cenu rata na Bliskom istoku platiće i građani Bosne i Hercegovine, kroz drastična poskupljenja osnovnih prehrambenih proizvoda koja bi do žetve mogla da iznose i do 70 odsto, upozoravaju poljoprivrednici.

Prema njihovim ocenama, aktuelno dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne može da poništi štetu koja je već učinjena, posebno zbog poremećaja u snabdevanju i rasta cena ključnih inputa, prenosi "Oslobođenje". Predsednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo ističe da su mineralna đubriva poskupela i do 50 odsto, ali da je veći problem njihova nestašica. Kako navodi, Kina i Rusija su odmah zabranile izvoz đubriva, što je