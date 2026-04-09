Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Pariz - Makabi Tel Aviv u 37. kolu Evrolige

Polako ulazimo u završnicu Evrolige, ostalo je još dva kola i pravo je pitanje gde će Crvena zvezda završiti i koliko će im pobeda biti potrebno da dođu do zacrtanog cilja i plasiraju se dalje.

Samim tim, sve utakmice su važne za tim iz Beograda. Jedna od utakmica koja bi mogla da bude jako važna za ekipu Crvene zvezde je i duel Pariza i Makabija iz Tel Aviva, pošto tim iz Izraela ima ozbiljne namere da se domogne nekog od mesta koje vodi u plejin, a gde se nalazi Zvezda. Iako je "Ponos Izraela" poražen od Baskonije, oni i dalje imaju mogućnosti da se domognu ovog mesta. Samim tim, Zvezda će posmatrati ovu utakmicu i nadaće se pobedi Parižana. Utakmica