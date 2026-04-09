Identifikovana devojka koja je pala sa zgrade u Mirijevu: Policija ispituje kako je pala sa 20 metara visine

Mlada devojka, koja je živela sama u stanu, pala je sa visine od preko 20 metara.

Policija ispituje sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Identifikovana je mlada ženska osoba koja je sinoć sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Reč je o K. S. (24), koja je pala sa visine veće od 20 metara u naselju Mirijevo. Živela sama u stanu Prema novim informacijama iz istrage, devojka je u stanu živela sama. Upravo zbog ove činjenice, policija detaljno ispituje prostorije i prikuplja dokaze kako bi se utvrdilo pod kojim je