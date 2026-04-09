Košarkaši Partizana pogodili neverovatan broj trojki sa pola terena: Dvojica su posebno dominirala na treningu

Košarkaši Partizana u petak uveče dočekuju Žalgiris u pretposlednjem, 37. kolu Evrolige od 20.30 časova u Beogradskoj areni, a ovaj meč će očekivano biti u znaku Duška Vujoševića, koji nas je nažalost napustio u 68. godini.

Igrači Partizana nalazili su se u odličnom raspoloženju na treningu pred ovaj meč večeras u Areni, a očekivano smo ponovo gledali i takmičenje u šutiranju sa pola terena, gde je ovoga puta većina košarkaša crno-belih uzela učešće. Ređali su se jedni za drugim pogoci, kojih je skoro bilo više nego promašaja, a posebno su se isticali Nik Kalates, kao i Šejk Milton. Grk je uspevao da ređa jedan pogodak za drugim i stigao je do tri koša, a Amerikanac ga je pratio u