Ovo tenisko čudo je napravilo senzaciju na Mastersu: Izbacio je 5. tenisera sveta, za njega je nebo granica

Teniser iz Monaka Valentan Vašero plasirao se u osminu finala mastersa u Monte Karlu, pošto je u drugom kolu pobedio Italijana Lorenca Musetija rezultatom 7:6 (8:6), 7:5.

Meč je trajao dva sata i 10 minuta. Muzeti je peti teniser sveta, dok je Vašero 23. na ATP listi. Vašero je neko ko se odjednom pojavio na teniskoj mapi sveta, pošto je prethodne sezone uspeo da osvoji i Masters, a sada pokazuje da to nije bila slučajno. Oba seta su bila dosta ujednačena, a na kraju je Monegašanin upisao veliki trijumf. Valentan Vašero će u osmini finala igrati protiv Huberta Hurkača, koji je savladao Fabijana Marožana rezultatom 6:2, 6:3. U osmini