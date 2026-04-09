Vaterpolisti Srbije sami sebi zakuvali čorbu, protiv Hrvatske će biti određena sudbina delfina

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u sredz u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Mađarske rezultatom 12:10 (3:2, 3:2, 5:3, 1:3) u meču trećeg kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa u Sidneju, čiji domaćin je Australija.

Mađari su ovim trijumfom izborili plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju. Delfini će takmičenje u Aleksandropoliju nastaviti u drugoj grupi sa Hrvatskom, SAD i Holandijom, koju su već pobedili. Samo pobednik te grupe izboriće plasman na finalni turnir Svetskog kupa. Selekciju Srbije je zbog suspenzije selektora Uroša Stevanović na duelu sa Mađarskom vodio Stefan Ćirić. Stevanović je kažnjen sa tri utakmice zbog