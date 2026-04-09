Nigerijac otkrio sve: Evo šta je Novak Đoković uradio nakon meča Zvezde i Pariza

KOŠARKAŠI Crvene zvezde gostuju Asvelu u 37. kolu Evrolige, beogradski tim je na prekretnici, može do plej-ofa, a može i van top 10... Pred meč u Francuskoj govorio je Čima Moneke.

- Utisak je da može sve da se desi. Neki tim može da bude u plej-inu, da bude u top 6, ili da idpasne. Imamo još dve utakmice. Moj plan je da pobedimo obe utakmice. Lično, nervozan sam do bola, Pre utakmice protiv Pariza, sve o čemu smo pričali ili čemu smo se nadali od drugih timove ne bi trebalo da bude važno. Ne razmišljamo o porazima. Da, apsolutno proveravam tabelu. Otkrio je Nigerijac da je dobio poruku