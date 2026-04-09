"Nije na prodaju" EU i Francuska odbacuju Trampovu ideju

EVROPSKA unija odbacuje svaku ideju o „plaćanju naknade“ za korišćenje Ormuskog moreuza, u kojem se mora održati sloboda plovidbe, rekao je portparol Anuar El Anuni.

Foto: Ai - Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što i sam termin kaže – bez plaćanja, bez ikakve nadoknade - rekao je El Anuni. „Ormuski moreuz, kao i svaki drugi plovni put, je javno dobro koje služi celom čovečanstvu“, a „to znači da plovidba mora biti slobodna“, dodao je. Baro: „Neprihvatljivo“ Uvođenje sistema plaćanja za prolaz kroz Ormuski moreuz bilo bi „neprihvatljivo“, rekao je u četvrtak i francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel