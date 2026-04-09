Gorivo opet skuplje: Koliko još građani mogu da izdrže ovaj rast cena? Cene goriva

Zrenjanin, 09.04.2026. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas cene goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti do narednog petka. Da podsetimo, prethodnog petka je objavljeno da će litar evrodizela koštati 214 dinara za litar, a benzin evropremijum BMB će najviše koštati 189 dinara za litar, što znači da je dizel poskupeo za 3 dinara po litru dok je benzin skuplji za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju.