Ataman ljut na Valensiju: "Evroligaški trener ne treba da bude u skladištu"

Ergin Ataman bio je ljut na konferenciji za medije posle poraza od Valensije u 37. kolu Evrolige.

Trener Panatinaikosa se požalio na jednu stvar posle ove pobede, gde je pozvao izvršnog direktora Evrolige Ćusa Buena u inspekciju prostora za stručne štabove gostiju. "Sjajno je bilo vreme u Valensiji. Sjajna atmosfera, arena. Najbolja dvorana koju sam video. Voleo bih da pozovem novog izvršnog direktora Evrolige (Čus Bueno, op. a.) koji je Španac. Pokušava da popravi Evroligu, pokušava da nas sastavi sa NBA ligom. Mislim da živi veoma blizu. Može da dođe