'Nisam imala veze sa Epstinom, muža sam upoznala slučajno': Melanija Tramp

Getty Images Donald Tramp sa tadašnjom devojkom (sadašnjom suprugom) Melanijom Knaus, Džefrijem Epstinom i Gilejn Maksvel na Floridi 2000. godine.

Prva dama SAD Melanija Tramp negirala je veze sa pokojnim osuđenim pedofilom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, rekavši novinarima u Beloj kući da sve tvrdnje koje povezuju njih dvoje „moraju da budu okončane odmah".

U iznenadnom obraćanju 9. aprila, Prva dama je negirala glasine na internetu da ju je Epstin upoznao sa suprugom, sadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom.

„Takvi komentari su zlobni i pokušaj da se ocrni moj ugled“, rekla je.

Pozvala je da se pred američkim Kongresom saslušaju žrtve Epstinove trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Nije jasno šta je dovelo do ove objave.

Nije bilo prethodnih naznaka iz njenog kabineta da će dati izjavu o Epstinu, niti je Bela kuća ranije saopštila da će biti konferencije za medije supruge američkog predsednika.

Rekla je da nije bila Epstinova žrtva, tvrdeći da se sa njim samo nakratko „srela“ 2000. godine.

„Nikada nisam imala saznanja o Epstinovim zlostavljanjima njegovih žrtava“, rekla je.

„Nikada nisam bila umešana u to u bilo kom svojstvu. Nisam bila učesnica“, tvrdi Melanija Tramp.

Negirala je da poznaje Gilejn Maksvel, bivšu najbližu saradnicu i ljubavnicu Džefrija Epstina, koja izdržava 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog umešanosti u trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

O imejlu iz 2002. godine koji je razmenila sa Gilejn Maksvel, a koji je objavljen u milionima dokumenata iz dosijea o Epstinu, rekla je da je to bila „ništa više od ležerne prepiske“ i „ljubaznog odgovora“.

U imejlu koji izgleda kao onaj o kojem je Melanija Tramp naslovljen je sa „G“ - verovatno za Gilejn - i u njemu su komplimenti o priči u kojoj se pojavljuje „DŽE“ sa fotografijom G koja se pojavila u časopisu „Njujork magazin“.

Napisala je da „jedva čeka“ da ode u Palm Bič.

„Pozovi me kada se vratiš u Njujork“, piše u imejlu.

„Lepo se provedi! S ljubavlju, Melanija.“

U tekstu Njujork magazina su citati sadašnjeg predsednika Donalda Trampa koji naziva Epstina „sjajnim momkom“ i kaže da je „veoma zabavno biti sa njim“.

„Čak se pričae da voli lepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su mlađe“, citira se u članku.

„Nema sumnje da Džefri uživa u njegovom društvenom životu.“

US Department of Justice Imejl prepiska 'Melanije' i 'G'

Melanija Tramp je pozvala da se „žrtvama da priliku da svedoče pod zakletvom pred Kongresom".

„Svaka žena treba da dobije dan da ispriča svoju priču javno, ako želi, a zatim bi njeno svedočenje trebalo trajno uneti u kongresni zapisnik“, rekla je.

„Tada, i samo tada, imaćemo istinu.“

Nekoliko istaknutih poslovnih ljudi bilo je primorano da podnese ostavke na njihove funkcije poslednjih meseci nakon što su se pojavili novi detalji o njihovim vezama sa Epstinom, što je i Melanija Tramp pomenula u obraćanju.

„Naravno, ovo ne znači i krivica, ali i dalje moramo otvoreno da radimo na otkrivanju istine“, rekla je.

Nije odgovarala na pitanja novinara.

„Saglasni smo sa pozivom Melanije Tramp na javno saslušanje“, objavio je ubrzo posle njenog obraćanja predstavnik Kalifornije Robert Garsija, najmoćniji kongresmen opozicone Demokratske stranke u Nadzornom odboru Predstavničkog doma.

Obraćanje Melanije Tramp u Beloj kući je izuzetno redak javni nastup prve dame, jedan od samo nekoliko sličnih događaja otkako se njen muž vratio na predsedničku funkciju januara 2025.

Izjava Melanije Tramp će verovatno ponovo pokrenuti intenzivnu javnu debatu o vođenju istrage Ministarstva pravde o Epstinu i naknadnom objavljivanju miliona dokumenata iz dosijea o istrazi o njemu.

Iako je Donald Tramp priznao da je poznavao Epstina neko vreme, kasnije je tvrdio da ga je izbacio iz kluba Mar-a-Lago na njegovom imanju na Floridi jer je bio „ljigavac“.

Tramo je više puta pomenut u Epstinovom dosijeu, ali nema naznaka da je počinio krivično delo.

(BBC News, 04.10.2026)