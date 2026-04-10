Rusija i Ukrajina dogovorile primirje tokom pravoslavnog Uskrsa

Reuters Ukrajinski mitropolit Epifanija prska svetom vodicom uskršnje kolače, koji će biti odneti ukrajinskim vojnicima na borbenim linijama tokom liturgije za Uskrs 9. aprila 2026.

Rusija i Ukrajina dogovorile su prekid vatre za pravoslavni Uskrs, a ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je naredio ruskim trupama prekid vatre „u svim pravcima" ovog vikenda.

Objava iz Moskve stigla je pošto je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski više puta pozvao na prekid vatre, što je Kremlj ignorisao.

Putin je sada proglasio primirje, koje će početi u četiri popodne u subotu, po lokalnom vremenu, i trajaće tokom nedelje kada se proslavlja pravoslavni Uskrs.

Očekujem da Ukrajina „prati primer Rusije", rekao je.

Naredio je ruskim snagama da bude spremne da presretnu „moguće provokacije neprijatelja" i svaku „agresivnu akciju".

Ton Rusije, i pokušaj da ukrade inicijativu o primirju od Ukrajine, razljutiće Ukrajince.

Zelenski je ubrzo objavio na Iksu da je Ukrajina „spremna na recipročne poteze".

„Ljudima je potreban Uskrs bez opasnosti i sa stvarnim koracima ka miru", napisao je.

„Rusija ima priliku da se posle Uskrsa ne vrati napadima."

Ranije ove nedelje, Zelenski je kazao da je pitao Ameriku da prenese Rusiji predlog o primirju tokom vikenda, kao prvi korak.

Svaka pauza u borbi dobro će doći vojnicima na prvoj liniji fronta na istoku Ukrajine, gde su izloženi neprekidnim napadima dronovima.

Prekid vatre dozvoliće ljudima da se opuste u zemlji, gde su vazdušne sirene za uzbunu deo svakodnevice i gde ruski projektili i dronovi nastavljaju da ubijaju i povređuju civile.

Nedavno je više ljudi poginulo kada je dron pogodio autobus na severoistoku zemlje.

U Zitomiru, zapadno od Kijeva, poginula je žena kada je projektil pao pored njene kuće ujutru.

Ubrzo pošto je primirje najavljeno, oglasile su se ponovo sirene u Kijevu.

Ukrajina je takođe pojačala napade dronovima na Rusiju, ciljajući izvore energije tokom serije intenzivnih napada.

Rusija navodi da su pogođene i kuće u kojima žive civili.

Ako primirje nastupi u suboti, Ukrajinci će biti skeptični da će potrajati.

Ranije ove godine Rusija je tvrdila da je uspostavila „energetsko primirje", obustavljajući razorne udare na ukrajinske elektrane usred zime, ali ta pauza je trajala tek toliko da se rakete pripreme za naredni napad.

Prošlog maja Rusija je jednostrano proglasila prekid vatre da bi obeležila 80. godišnjicu pobedu Sovjeta nad nacističkom Nemačkom.

Tada je Ukrajina zabeležila stotine kršenja primirja.

Ono što Kijev zaista želi, i što iznova i iznova predlaže, jeste potpun i stabilan prekid vatre kao prvi korak ka pregovorima o prekidu ruske invazije.

Moskva međutim insistira da je potrebno prvo uspostaviti mirovni dogovor, zbog čega je Kijev optužuje da ne razmatra ozbiljno prekid borbi.

Do sada je održano više rundi pregovora, sa Amerikom kao posrednikom, ali je ceo mirovni proces stao od kada je Donald Tramp usmerio pažnju na Bliski istok.

(BBC News, 04.10.2026)