Melanija Tramp u izjavi medijima negirala veze s Epstinom, predložila saslušanje žrtava u KongresuSu

Beta pre 35 minuta

Supruga predsednika SAD Melanija Tramp negirala je tvrdnje o vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

U izjavi novinarima u Beloj kući rekla je da sve tvrdnje koje je povezuju s Epstinom treba odmah da budu prekinute.

U jučerašnjoj iznenadnoj objavi, prva dama SAD pozvala je da se žrtve Epstinovog trgovanja seksom saslušaju u američkom Kongresu za.

Ona je negirala i onlajn glasine da je Epstin upoznao sa Donaldom Trampom nazivajući ih "zlonamernim pokušajima" da ocrne njenu reputaciju.

Kako navodi Bi-Bi-Si (BBC) nije jasno šta je podstaklo ovu njenu izjavu.

Izjava je izazvala različite odgovore Epstinovih žrtava. Jedna od njih, Lisa Filips, opisala je izjavu kao smeli potez, ali je dovela u pitanje šta bi prva dama mogla da uradi da bi podržala one koji optužuju Epstina.

Nije bilo pretnodnih najava iz kancelarije Melanije Tramp da će davati izjavu o Epstinu, a Bela kuća nije stavila tu temu na njen dnevn raspored, piše BBC.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je za mrežu MS Now da nije unapred znao o izjavi svoje surpuge.

U međuvremenu Njujork tajms je javio pozivajući se na portparola Melanije Tramp da je predsednik znao da prva dama planira da da izjavu, ali je kasnije rekao da nije jasno da li je znao o kojoj temi se radi.

Melanija Tramp je rekla da ona nije bila Epstinova žrtva i da su joj se sa njim samo kratko "ukrstili putevi" 2000. godine.

"Nikad nisam imala nikakvih saznanja o Epstinovom zlostavljanju žrtava. Nikad nisam bila uključena u bilo kom kapacitetu. Nisam bila učesnik", izjavila je Melanija Tramp, posle čega novinari nisu mogli da postavljaju pitanja.

Ona je takođe negirala da je poznavala Gilejn Maksvel, saradnicu osramoćenog finansijera koja je zatvorena.

U osvrtu na mejl iz 2022. između nje i Maksvel, koji je objavljen u Epstinovim dokumentima, rekla je da je to bila samo "neobavezna prepiska" i "uljudan odgovor".

Mejl na koji se izgleda osvrnula upućen je "G", pretpostavlja se Gilejn, i uklujučuje pohvale o priči u kojoj je bio "JE" (engleska skraćenica za Džefri Epsitn) sa slikom "G" koja je objavljena u Njujork magazinu. Napisala je da "jedva čeka" da ide u Palm Bič.

"Pozovi me kad se vratiš u Njujork. Lepo se provedi, pozdrav Melanija", piše u mejlu.

U članku u Njujork magazinu uključeni su citati sadašnjeg predsednika Trampa u kojima se Epstin naizva "sjajnim tipom" sa kojim je zabavno družiti se.

Melanija Tramp je u izjavi juče pozvala američke zakonodavce da pruže žrtvama šansu da svedoče pod zakletvom pred Kongresom.

"Svaka žena treba da ima svoj dan da ispriča svoju priču u javnosti ako to želi i njeno svedočenje treba trajno da bude uvršćeno u zapise Kongresa. Tada i samo tada ćemo mi imati istinu", rekla je Melanija juče.

Više istaknutih poslovnih lidera bilo je primorano da podnese ostavku na svoje položaje poslednjih meseci, kada su se pojavili novi detalji o njihovim vezama sa Epstinom, na šta se Melanija osvrnula u svojim izjavma.

"Naravno to ne znači da je neko kriv, ali ipak moramo da radimo otvoreno i transparentno da otkrijemo istinu", rekla je ona.

Epstinova žrtva Filips je rekla da su žrtve već posetile američki Kongres i podelile svoje priče i ocenila da bi privatni iskazi bili bolji nego još jedno javno saslušanje, jer su mnoge žrtve potpisale sporazum o neobjavljivanju, ili se plaše da govore o svojim zlostavljačima.

Ona je pozvala suprugu predsednika da "pomogne" preživelim žrtvama i dokaže da njena izjava nije samo politička prestava.

(Beta, 10.04.2026)