Počela puna primena EES sistema za ulazak u zemlje Šengena, velike gužve na granici sa Hrvatskom

Beta pre 1 sat

Puna primena EES sistema (Entry/Exit System) za ulazak u zemlje EU i Šengena počela je danas, pa se na nekim graničnim prelazima od jutros stvaraju gužve.

Kako se vidi na kamerama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), najveći broj automobila čeka na graničnim prelazima ka Hrvatskoj.

Na Batrovcima se dogodio lančani sudar četiri vozila, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja.

Na prelazima ka Mađarskoj i Bugarskoj nema dužih zadržavanja.

EES podrazumeva da boravak u zemljama Šengena može maksimalno biti 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

Podaci iz pasoša, kao i otisak prstiju i slika, ostavljaju se samo prilikom prve registracije.

Ukoliko je neko već prelazio granicu i ostavio svoje podatke, njegov prolazak bi trebalo da traje desetak sekundi.

(Beta, 10.04.2026)

Počela primena novog EES sistema - gužve na granicama i digitalna kontrola pasoša

(Vide) pakao ka Zlatiboru, Tari, divčibarima: Haos nije samo na granicama, dugačkoj koloni nema kraja, na ovoj naplatnoj rampi je najkritičnije

Počela puna primena EES sistema za ulazak u zemlje Šengena, velike gužve na granici sa Hrvatskom

Nov način ulaska u EU, kolaps na granicama: Kolone kilometarske, čeka se satima

Lančani sudar na Batrovcima, čekanje više od dva sata

Počela puna primena EES sistema za ulazak u zemlje Šengena, velike gužve na granici sa Hrvatskom

Od ponoći kreću nova pravila, tri rute najkritičnije a vozače čekaju duga zadržavanja

Nastavlja se akcija iznošenja kabastog otpada u Zrenjaninu "Proleće" 2026 [RASPORED DO 19. APRILA]

Vučić, Macut i drugi zvaničnici čestitali Vaskrs patrijarhu Porfiriju i vernicima SPC

Vučić čestitao Vaskrs patrijarhu Porfiriju i vernicima SPC

Vučić čestitao Vaskrs patrijajhu Porfiriju i vernicima SPC

Vučić: I kada Srbija trpi različite pritiske, neprolazna poruka Uskrsa naročito je važna

