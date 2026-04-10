Počela puna primena EES sistema za ulazak u zemlje Šengena, velike gužve na granici sa Hrvatskom

Puna primena EES sistema (Entry/Exit System) za ulazak u zemlje EU i Šengena počela je danas, pa se na nekim graničnim prelazima od jutros stvaraju gužve.

Kako se vidi na kamerama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), najveći broj automobila čeka na graničnim prelazima ka Hrvatskoj.

Na Batrovcima se dogodio lančani sudar četiri vozila, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja.

Na prelazima ka Mađarskoj i Bugarskoj nema dužih zadržavanja.

EES podrazumeva da boravak u zemljama Šengena može maksimalno biti 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

Podaci iz pasoša, kao i otisak prstiju i slika, ostavljaju se samo prilikom prve registracije.

Ukoliko je neko već prelazio granicu i ostavio svoje podatke, njegov prolazak bi trebalo da traje desetak sekundi.

(Beta, 10.04.2026)