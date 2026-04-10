Vremenska prognoza za petak, 10. april: Tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

Beta pre 5 sati

U Srbiji će tokom dana biti sunčano, a posle podne oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno sa slabim, prizemnim mrazem.

Tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlje očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg.

Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana umereno oblačno.

Najniža temperatura biće od nula do četiri, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

(Beta, 10.04.2026)

Praznična prognoza koja je sve iznenadila: Ciklon stiže u Srbiju, meteorolog otkriva šta nas čeka

Praznična prognoza koja je sve iznenadila: Ciklon stiže u Srbiju, meteorolog otkriva šta nas čeka

RHMZ najavljuje nestabilno vreme: Koje promene nas očekuju narednih dana

RHMZ najavljuje nestabilno vreme: Koje promene nas očekuju narednih dana

Spremite se! Oblači se nad Srbijom, stiže kiša! Otkrivamo kada, a ovi delovi prvi su na udaru: Biće i snega

Spremite se! Oblači se nad Srbijom, stiže kiša! Otkrivamo kada, a ovi delovi prvi su na udaru: Biće i snega

(Mape) Borba u atmosferi Naš meteorolog je upravo objavio prognozu za praznike, jedna pojava nosiće sve pred sobom, a opasni…

(Mape) Borba u atmosferi Naš meteorolog je upravo objavio prognozu za praznike, jedna pojava nosiće sve pred sobom, a opasni ciklon juri ka Srbiji

Stižu oblaci, hladna jutra ostaju iza nas

Stižu oblaci, hladna jutra ostaju iza nas

Vremenski lom u Srbiji: U atmosferi se odvija prava borba, meteorolog upozorava na pojavu koja će nositi sve pred sobom

Vremenski lom u Srbiji: U atmosferi se odvija prava borba, meteorolog upozorava na pojavu koja će nositi sve pred sobom

Pre podne vreme sunčano: Kada očekivati kišu?

Pre podne vreme sunčano: Kada očekivati kišu?

Reporter Insajdera na prelazu Batrovci: Koliko se čeka prvog dana pune primene EES sistema i šta kažu putnici?

Reporter Insajdera na prelazu Batrovci: Koliko se čeka prvog dana pune primene EES sistema i šta kažu putnici?

Nemačka transrodna ultradesničarka uhapšena u Češkoj

Nemačka transrodna ultradesničarka uhapšena u Češkoj

Mićin, Juhas i Vučinić uputili čestitke vernicima i sveštenstvu SPC povodom Uskrsa

Mićin, Juhas i Vučinić uputili čestitke vernicima i sveštenstvu SPC povodom Uskrsa

IN Medija: Akcija prikupljanja sredstava za SLAPP tužbe uz knjige Samizdata

IN Medija: Akcija prikupljanja sredstava za SLAPP tužbe uz knjige Samizdata

