Vremenska prognoza za petak, 10. april: Tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

Beta pre 5 sati

U Srbiji će tokom dana biti sunčano, a posle podne oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti hladno sa slabim, prizemnim mrazem.

Tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlje očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg.

Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana umereno oblačno.

Najniža temperatura biće od nula do četiri, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

(Beta, 10.04.2026)