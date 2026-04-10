Vučić čestitao Vaskrs patrijajhu Porfiriju i vernicima SPC

Predsednika Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Vaskrs poglavaru Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarhu Porfiriju i vernicima koji obeležavaju taj praznik po julijanskom kalendaru.

"Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik u uvrenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde. U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa je naročito važna", naveo je Vučić, a prenela SPC.

Predsednik je u čestitki napisao da je Vaskrs, koji se obeležava u nedelju, praznik koji simboliše pobededu života i koji treba da podstakne ljude na važnost mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja.

"U radosti Vaskrsa naše i misli i molitve su i danas posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji. Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti, i naša Svetosavska Crkva", dodao je Vučić.

Poželeo je vernicima da im predstojeći praznik daruje mudrost i strpljenje kako bi nastavili da grade "državu napretka čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu".

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, koji se smatra najtužnijim danom u hrišćanstvu, jer se po biblijskom predanju tog dana dogodilo stradanje i raspeće Isusa Hrista na Golgoti.

Ministri Vlade Srbije čestitali Uskrs građanima koji ga slave po julijanskom kalendaru

Ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Dejan Vuk Stanković i Demo Beriša čestitali su danas Uskrs svim građanima koji taj praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je ukršnje praznike patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

"U ime Ministarstva finansija i svoje lično ime želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i miru, radosti i veselju, okruženi ljubavlju. Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću kroz Hristovo vaskrsenje i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost", naveo je Mali u čestitki.

On je istakao da Uskrs motiviše ljude da budu pravedni i solidarni, da poštuju, cene i uvažavju druge.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je Uskrs svim građanima sa željom da jedan od najvećih hrišćanskih praznika provedu u zajedništvu sa najbližima i najmilijima u praštanju i slozi.

"Neka značaj ovog praznika, mir i pozitivna osećanja koji taj dan donosi budu podsticaj za međusobno bolje razumevanje, toleranciju i saradnju. Hristos vaskrse", poručio je Stanković.

I ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša čestitao je Uskrs poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru.

Navodeći da nas praznik Hristovog vaskrsenja podseća na snagu vere i nade, ali i na važnost praštanja i međusobnog poštovanja ministar je poručio da upravo te vrednosti u ovim vremenima izazova treba da budu naš putokaz da budemo solidarniji jedni prema drugima i spremniji da gradimo mostove poverenja i zajedništva.

"Kao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, posebno želim da istaknem značaj međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti svih građana, bez obzira na njihovu veru, poreklo ili bilo koju drugu različitost. Naša snaga leži upravo u toj raznolikosti i u sposobnosti da živimo zajedno u slozi, negujući vrednosti koje nas povezuju", naveo je Beriša uz tradicionalni pozdrav "Hristos vaskrse!".

(Beta, 10.04.2026)