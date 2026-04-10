Vučić čestitao Vaskrs patrijarhu Porfiriju i vernicima SPC

Predsednika Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Vaskrs poglavaru Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarhu Porfiriju i vernicima koji obeležavaju taj praznik po julijanskom kalendaru.

"Čestitam Vam najveći hrišćanski praznik u uvrenju da će svetlost Vaskrsa obasjati naš narod u čvrstoj veri u trijumf života, mira, dobrote i pravde. U vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada naša zemlja trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa je naročito važna", naveo je Vučić, a prenela SPC.

Predsednik je u čestitki napisao da je Vaskrs, koji se obeležava u nedelju, praznik koji simboliše pobededu života i koji treba da podstakne ljude na važnost mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja.

"U radosti Vaskrsa naše i misli i molitve su i danas posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji. Izražavam najdublju zahvalnost za doprinos koji opstanku i progresu srpskog naroda, ma gde da živi, pružate Vi lično, Vaša Svetosti, i naša Svetosavska Crkva", dodao je Vučić.

Poželeo je vernicima da im predstojeći praznik daruje mudrost i strpljenje kako bi nastavili da grade "državu napretka čuvajući mir kao najvišu vrednost i negujući poštovanje prema svakom pojedincu".

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, koji se smatra najtužnijim danom u hrišćanstvu, jer se po biblijskom predanju tog dana dogodilo stradanje i raspeće Isusa Hrista na Golgoti.

Ministri Vlade Srbije čestitali Uskrs građanima koji ga slave po julijanskom kalendaru

Ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Dejan Vuk Stanković i Demo Beriša čestitali su danas Uskrs svim građanima koji taj praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je ukršnje praznike patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

"U ime Ministarstva finansija i svoje lično ime želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i miru, radosti i veselju, okruženi ljubavlju. Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću kroz Hristovo vaskrsenje i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost", naveo je Mali u čestitki.

On je istakao da Uskrs motiviše ljude da budu pravedni i solidarni, da poštuju, cene i uvažavju druge.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je Uskrs svim građanima sa željom da jedan od najvećih hrišćanskih praznika provedu u zajedništvu sa najbližima i najmilijima u praštanju i slozi.

"Neka značaj ovog praznika, mir i pozitivna osećanja koji taj dan donosi budu podsticaj za međusobno bolje razumevanje, toleranciju i saradnju. Hristos vaskrse", poručio je Stanković.

I ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša čestitao je Uskrs poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru.

Navodeći da nas praznik Hristovog vaskrsenja podseća na snagu vere i nade, ali i na važnost praštanja i međusobnog poštovanja ministar je poručio da upravo te vrednosti u ovim vremenima izazova treba da budu naš putokaz da budemo solidarniji jedni prema drugima i spremniji da gradimo mostove poverenja i zajedništva.

"Kao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, posebno želim da istaknem značaj međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti svih građana, bez obzira na njihovu veru, poreklo ili bilo koju drugu različitost. Naša snaga leži upravo u toj raznolikosti i u sposobnosti da živimo zajedno u slozi, negujući vrednosti koje nas povezuju", naveo je Beriša uz tradicionalni pozdrav "Hristos vaskrse!".

Macut čestitao Uskrs svima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut čestitao je danas Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i hrišćanskim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru."Svim vernicima koji slave Uskrs želim da najveći hrišćanski praznik donese mir u domove, radost u porodice i snagu da sa verom i nadom gledamo u budućnost. Uskrs je praznik pobede života, svetlosti i dobra, ali i vreme kada se podsećamo koliko su ljubav, praštanje i zajedništvo temelji našeg društva", naveo je Macut u čestitki. On je podsetio da se ljudi u danima praznika posebno okreću jedni drugima, čuvajući porodicu, tradiciju i duhovne vrednosti koje su vekovima održale srpski narod. "Neka nas vaskršnja poruka nade i obnove podstakne da nastavimo da gradimo Srbiju kao zemlju sloge, dostojanstva i napretka. Uveren sam da ćemo, oslonjeni na veru, trud i međusobno razumevanje, nastaviti da jačamo našu otadžbinu i stvaramo bolju budućnost za generacije koje dolaze. Hristos vaskrse!", navedeno je u čestitki premijera Srbije.

(Beta, 10.04.2026)