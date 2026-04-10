Filmska potera za čokoladom: Kamion sa KitKatom pod pratnjom policije i okružen konvojem obezbeđenja posle krađe 12 tona slatkiša

Više od 12 tona KitKat čokoladica ukradeno je dok je pošiljka putovala iz Italije ka Poljskoj Nestlé je potvrdio da je nestalo oko 400.000 pločica i da kamion i roba nisu pronađeni Kamion sa KitKat čokoladicama u Kanadi bio je pod jakom bezbednosnom pratnjom nakon velike krađe u Evropi, u kojoj je nestalo više od 12 tona proizvoda.

Kompanija Nestlé potvrdila je da su lopovi ukrali oko 12 tona čokolade, odnosno više od 400.000 KitKat pločica. Pošiljka je krenula iz centralne Italije ka Poljskoj, ali nikada nije stigla na odredište. Kamion i roba i dalje nisu pronađeni. Iz Nestléa navode da sarađuju sa lokalnim vlastima i partnerima kako bi rasvetlili ovaj slučaj i utvrdili gde je nestala velika količina robe. Detalji o krađi za sada nisu poznati, a istraga je u toku. U međuvremenu, KitKat u