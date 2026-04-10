(Foto) Trotinet nasred puta, prednji deo "golfa" uništen: Prve fotografije s mesta stravične nesreće kod Novog Pazara: Poginula tinejdžerka (16), povređena maloletnica koja je bila s njom
Blic pre 45 minuta
Putničkim vozilom upravljala je žena Tačne okolnosti sudara biće utvrđene nakon policijskog uviđaja Tinejdžerka starosti 16 godina preminula je danas od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Banjske petlje u Novom Pazaru, kada su se sudarili električni trotinet na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice i putničko vozilo marke "golf". Prema dostupnim informacijama, putničkim vozilom upravljala je žena. Obe