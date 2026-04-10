Srbi, dobro otvorite oči! Krenuli ste u Hrvatsku, stali ste u pogrešnu kolonu: Taj potez može da vas košta od 60 do čak 2.000 evra

Postoje trake označene za građane EU i trake "Svi pasoši" namenjene ostalim korisnicima Nepravilno korišćenje saobraćajne trake može rezultirati visokim novčanim kaznama Ukoliko planirate put u Hrvatsku, dobro obratite pažnju prilikom pozicioniranja vozila na graničnom prelazu, jer vas jedan pogrešan potez može skupo koštati.

Stajanje u pogrešnu traku usled novih pravila više nije samo stvar loše procene, već ozbiljan prekršaj za koji se u susednoj zemlji izriču novčane kazne! U okviru uvođenja novog evropskog EES sistema ulaska i izlaska, hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova jasno je preciziralo ko sme, a ko ne sme da koristi određene saobraćajne trake na graničnim prelazima. Pravila važe za sva lica koja prelaze spoljne granice Hrvatske kao članice šengenskog prostora.