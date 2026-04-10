Sveštenik objasnio šta je suština Velikog petka, pa poslao važnu poruku za sve Srbe: "Svako od nas treba da se zapita..." (video)

Veliki petak je najtužniji dan u pravoslavlju, posvećen sećanju na stradanje Isusa Hrista, obeležen strogim postom, molitvom i tišinom Sveštenik Borislav Petrić poziva vernike da dan iskoriste za lično promišljanje, molitvu i unutrašnji mir, kako bi shvatili suštinu praznika Veliki petak zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji kao najtužniji dan u godini, dan kada se vernici prisećaju stradanja Isusa Hrista. Ovaj dan protiče u znaku strogog posta, molitve i