Akcize na gorivo dodatno snižene za ukupno 25 odsto

Akcize na bezolovni benzin i dizel dodatno su smanjene u Srbiji, odnosno sada su za 25 odsto niže u odnosu na zakonski propisane.

Zakon predviđa da akcize mogu najviše da budu smanjene za 20 odsto, što je Vlada Srbije učinila polovinom marta, nakon čega su usledile najave da bi moglo da se nađe prostora za dodatno sniženje akciza kako bi se odgovorilo na poremećaje na tržištu usled rata na Bliskom istoku. Smanjenje akciza na bezolovni benzin i dizel za 25 odsto predviđeno je izmenom Uredbe o ograničenju visine cena naftnih derivata, koju je Vlada Srbije usvojila u četvrtak. U skladu s tim, do