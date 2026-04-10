Predstavnik studentske liste: Očekivali smo odluku o neponavljanju izbora, tabloidi odmah reagovali

Kandidat na studentskoj listi „Studenti za Aranđelovac – mladost pobeđuje“ Đorđe Glišić izjavio je da je odluka Višeg suda u Kragujevcu o neponavljanju izbora na jednom izbornom mestu u Aranđelovcu bila očekivana, a da su na nju odmah reagovali pojedini tabloidi bliski vlasti.

Prethodno je RTS objavio da izbori na toj lokaciji neće biti ponovljeni jer je Viši sud u Kragujevcu usvojio žalbe Grupe građana „Studenti za Aranđelovac – mladost pobeđuje“, odnosno poništio rešenje Opštinske izborne komisije. „Objavili su kako smo potkupili sudije, čak i njihova imena i prezimena“, rekao je Glišić u emisiji „Na Glasu“, dodajući da je odluka suda pravosnažna, a da Opštinska izborna komisija sada ima mogućnost da se žali Vrhovnom sudu. On smatra da